I campioni d'Italia inaugurano laFinisce il tempo delle chiacchiere e delle amichevoli, da oggi si fa sul serioscende in campo per il debutto stagionale in campionato, nell', allo stadio di San Siro, controUn'estate difficile quella del club nerazzurro, che ha perso alcuni degli artefici principali del 19esimo scudetto: via Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, fuori Christian Eriksen per i problemi al cuore, dentro Denzel Dumfries, Edin Dzeko ed Hakan Calhanoglu. Rinconfermarsi non sarà facile, oggi la prima prova da tre punti dopo una serie di amchevoli positive; dal canto loro i liguri hanno cambiato tanto, come in ogni sessione di mercato, ma hanno mantenuto l'allenatore, vera e propria arma in più dell'anno scorso, nel quaale hanno raggiunto la salvezza con grande anticipo: debuttano dal 1' i nuovi Sirigu, Vanheusden, Sabelli ed Hernani. Curiosità anche per la riapertura del Giuseppe Meazza, che torna a vedere il pubblico dopo 556 giorni: niente tutto esaurito, previsti 25.000 spettatoriNelle 54 partite disputate in casa nella storia del massimo campionato italiano, i nerazzurri conducono ampiamente sul piano statistico con 40 vittorie, 10 pareggi e 4 affermazioni esterne dei rossoblù. i​l Grifone non batte i nerazzurri fuoricasa dal lontano 27 marzo 1994, quando la squadra di Scoglio superò 3-1 quella di Marini, con gol iniziale di Schillaci per i milanesi e rimonta ligure con doppietta di Ruotolo e gol di Skuhravy. Da allora l'Inter ha ottenuto 12 vittorie e 3 pareggi fra le mura amiche. ​I milanesi sono imbattuti da 17 partite quando hanno fatto l'esordio stagionale in campionato in casa (14 vittorie e 3 pareggi). L'ultimo k.o. risale al lontano 1987 (sconfitta per 0-2 contro il Pescara).Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko.Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon​