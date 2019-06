Come raccontato poco fa da calciomercato.com , attorno alle 10:30 il presidente del Genoa Enrico Preziosi è entrato nella nuova sede dell'Inter a Milano.



Alla base dell'incontro tra il plenipotenziario rossoblù e la dirigenza nerazzurra c'è l'analisi comune di diversi profili in ottica mercato. Innanzitutto Genoa e Inter definiranno le posizioni di Ionut Radu ed Eddie Salcedo entrambi destinati ad essere ricattati dai lombardi salvo poi essere mandati in prestito rispettivamente per una e due stagioni in Liguria.



Legata all'operazione Salcedo è poi anche la trattativa per i due giovani del vivaio nerazzurro Rizzo e Gavioli che il Grifone vorrebbe acquisire a titolo definitivo inserendoli come parziali contropartite nella cessione del giovane italocolombiano.



L'ultimo nome in ballo è infine quello del giovane talento argentino Pedro De La Vega che Genoa e Inter vorrebbero acquistare in sinergia dal Lanus per una cifra oscillante attorno ai 10 milioni di euro.