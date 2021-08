Dopo le prime fasi dedicate agli abbonati 19/20 e ai Soci Inter Club, dalle ore 10:30 di martedì 17 agosto è scattato il momento della vendita libera per i biglietti di Inter-Genoa, prima giornata della Serie A 21/22: l'appuntamento è per sabato 21 agosto alle 18:30.



FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita del primo incontro di campionato stagione 21/22, ricordando che soltanto i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo il QRCode agli ingressi, insieme al consueto documento di identità. I biglietti per l’incontro Inter-Genoa non saranno cedibili a terzi e saranno venduti esclusivamente online su inter.it



Come noto la capienza degli stadi, incluso San Siro, è oggi limitata al 50% e non è pertanto possibile organizzare la vendita di abbonamenti stagionali. L'eventuale vendita di abbonamenti per la restante parte della stagione sarà considerata in caso di ampliamento al 100% della capienza dello stadio San Siro.