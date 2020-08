Svelto nell’andare giù per deviare il colpo di testa di Maksimovic. Devia sopra la traversa un colpo di testa centrale di Mata.Contrasto improvvido in area e rigore per il Getafe. Molina lo grazia. Conduce l’intera partita con esperienza e leadership, ma quell’errore poteva costare caro.Inizia con un’uscita palla al piede che mette i brividi. Conte gli chiede di gestire il pallone con maggiore calma e l’olandese ascolta con buoni risultati. Spazza palloni pericolosi dalla propria area.Innesca il contropiede-gol di Lukaku con un lancio precisissimo. Dai suoi piedi parte anche l’azione del raddoppio.Prova il gol alla Djorkaeff ma trova la respinta del portiere avversario. Fa il suo, come sempre.(Dal 39’ s.t.Arrembante. Offre sostegno in tutte le zone del campo e l’assist per Lukaku è un cioccolatino che il belga non sfrutta.Le gambe non tremano per niente, gioca con tanta personalità anche in Europa, chiedendo palla e giocando con lucidità.(Dal 37’ s.t.Gli bastano due minuti per mettere il timbro. Entra dalla panchina e costruisce l’azione che lui stesso conclude).Tanta legna.Non ha tanto spazio per liberare la corsa, ma è ordinato.Scappa sul filo del fuorigioco e lavora di fisico e precisione per infilare Soria. Soffre della sindrome da gol semplice, davanti alla linea di porta cicca il pallone e fallisce il raddoppio che avrebbe chiuso i conti.Ne salta due in progressione e impegna Soria con un bel diagonale. Ci riprova a giro da fuori area, il risultato non cambia. Aiuta la squadra con molti ripiegamenti.(Dal 25’ s.t.l’occasione giusta per faro gol ma il pallonetto è impreciso e si spegne sul fondo.Dieci minuti di sofferenza e poi controllo totale contro una squadra ostica. Azzecca il cambio Brozovic-Eriksen.Soria 6,5; Olivera 5,5 (44’ s.t. Portillo: s.v.), Etxeita 5, Djené 4,5, Suarez 6; Nyom 5,5 (dal 24’ s.t. Jason 6), Timor 6, Maksimovic 5,5 (dall’11’ s.t. Angel Rodriguez 6 ), Cucurella 6; Arambarri 6(44’ s.t. Hugo Duro s.v.); Mata 5,5 (dal 24’ s.t. Molina 4,5).