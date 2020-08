Archiviata con la Serie A anche l'ultimo dei 5 principali campionati europei, tornano da stasera le coppe e si ricomincia con gli ottavi di finale di Europa League. L'attenzione è riservata principalmente alla sfida secca dell'Aufschalke Arena di Gelsenkirchen tra Inter e Getafe. Un match fondamentale per la stagione dei nerazzurri, per provare a conquistare il pass per la Final Eight della competizione e riportare soprattutto un po' di tranquillità nell'ambiente dopo la recente sfuriata di Conte contro la società. Calcio di inizio alle ore 21.



Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta:



L'Inter ha vinto solo uno degli ultimi 12 incontri contro squadre spagnole in tutte le competizioni europee (4N, 7P) e non trova il successo dal 3-1 contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2009/10.

Questa sarà la prima sfida ufficiale del Getafe contro una squadra italiana. La squadra spagnola potrebbe raggiungere i quarti di finale della Coppa UEFA/Europa League solo per la seconda volta, dopo il 2007/08 (quando fu poi eliminato dal Bayern Monaco per la regola dei gol in trasferta).



L'Inter potrebbe raggiungere i quarti di finale di una grande competizione europea per la prima volta dalla Champions League 2010/11, quando fu eliminato dallo Schalke 04, perdendo con un punteggio complessivo di 7-3.

L’Inter ha sempre trovato il gol nelle ultime otto partite disputate in competizioni europee, raccogliendo quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel parziale.

Escludendo le finali, l’Inter non disputa un match secco ad eliminazione diretta in competizioni europee dallo spareggio in semifinale della Coppa dei Campioni 1966/67: dopo due pareggi, la squadra nerazzurra vinse il terzo incontro contro il CSKA Sofia 1-0.



Solo Siviglia (cinque), il Basilea (sei) e il Manchester United (sette) hanno tenuto più volte la porta inviolata in questa stagione di Europa League rispetto al Getafe (quattro). Il Getafe ha interrotto 112 sequenze alte degli avversari in questa Europa League (ossia le sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate 40 o meno metri dalla loro porta); solo Siviglia (121) e LASK (147) ne hanno registrate di più.



Romelu Lukaku ha sempre segnato nelle ultime sette presenze in Europa League: 10 gol e tre assist in questo parziale per il belga.

Christian Eriksen ha invece partecipato a quattro gol nelle ultime tre presenze in Europa League: due gol e due assist per il danese.

Il 50% (28 su 56) dei gol del Getafe nella stagione 2019/20 (tutte le competizioni) è stato realizzato dalla coppia Jaime Mata-Ángel Rodríguez, con 14 centri ciascuno.





FORMAZIONI UFFICIALI



INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.



GETAFE: Soria; Oliveira, Etxeita, Djené, Suarez; Cucurella, Timor, Arambarri, Maksimovic, Nyom; Mata.​





RESTATE COLLEGATI SU CALCIOMERCATO.COM AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'ANALISI DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO