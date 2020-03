Lo sport si ferma, il calcio in Italia chiude a causa del coronavirus, almeno fino al 3 aprile. Ma nel decreto legge che entrerà in vigore da domani mattina c’è una deroga per le Coppe Europee. Inter-Getafe il 12 marzo e Juve-Lione il 17 marzo dunque si giocheranno, rispettivamente a Milano e a Torino, seppur ovviamente a porte chiuse.



IL DECRETO - Il testo del decreto recita, al punto ‘d’: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”.



Si continuerà a giocare dunque in campo internazionale. Champions e Europa League vanno avanti, a porte chiuse.