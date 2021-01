ha l'esclusiva almeno sino a fine mese, ma non è escluso che in un secondo momento possa essere affiancato da un altro fondo interessato a entrare nell'operazione: in particolare gli statunitensi diha già capito che dovrà abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale da quasi un miliardo di euro, compresa la quota (31%) del socio di minoranza, anch'essa in vendita. Infatti, una volta terminata la due diligence,Intanto restano i problemi di liquidità per le spese correnti in questa stagione: come scrive La Repubblica,. Lo stesso passivo con cui si era chiuso l'ultimo bilancio a giugno 2020, quindi di sicuro il prossimo esercizio avrà un rosso ancora più profondo. Resta da vedere se tra cinque mesi l'Inter avrà già cambiato proprietario come sembra o sarà ancora in mano alla famiglia Zhang., che ha ordinato l'improvvisa retromarcia (nonostante l'economia cinese abbia ripreso a correre come e più di prima della pandemia coronavirus, visto che il Pil è cresciuto del 6,5% nell'ultimo trimestre del 2020, anno chiuso a +2,3% rispetto al 2019):