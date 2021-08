L'Inter cerca già un erede di Lukaku sul mercato. Duvan Zapata dell'Atalanta piace, ma convincere i Percassi a privarsene è dura. Dusan Vlahovic è la stella della Fiorentina di Commisso, costa una fortuna ed è incedibile. Il Chelsea è pronto a proporre Werner, che non esalta. Secondo il Corriere dello Sport, occhio piuttosto a Belotti che è a un anno dalla scadenza del contratto con il Torino.



Come quarta punta Raspadori (Sassuolo) o Correa (Lazio). Le piste alternative sono low cost: più facile in quest'ottica che sia Keita, fuori dai programmi del Monaco e in scadenza tra 10 mesi, che Scamacca, anche se con il Sassuolo ci sono ottimi rapporti e un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere... strappato.