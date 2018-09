Dopo la vittoria contro il Tottenham, l'Inter è tornata al lavoro alla Pinetina per preparare il match di sabato sera contro la Sampdoria. Come riportato da Inter Tv la squadra è stata suddivisa in due gruppi, con chi ha giocato di più ieri che ha fatto scarico in palestra mentre il resto della squadra agli ordini di Spalletti ha svolto lavoro di riscaldamento seguito da possesso palla con riferimenti tattici e prove di possesso palla partendo dalle retrovie. In chiusura, partitelle nella gabbia con ancora protagonista il terzino Dalbert, autore di un bel gol contro Tommaso Berni.