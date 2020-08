Come riportato da Sky Sport, il prossimo rinforzo per Antonio Conte sarà Sandro Tonali. Dopo aver già chiuso i colpi Hakimi e Sanchez, la società nerazzurra è pronta a chiudere per il giovane regista di proprietà del Brescia. Al termine dell'Europa League, l'Inter tratterà con il club retrocesso in Serie B per chiudere l'affare.