L'Inter torna da Praga con una certezza: giocherà le coppe anche nel 2020. Se sarà ancora Champions o Europa League dipenderà dall'ultima giornata della fase a gironi. Dando per scontata la vittoria del Borussia Dortmund in casa contro lo Slavia già eliminato, il prossimo 10 dicembre a San Siro i nerazzurri dovranno battere il Barcellona di Messi per qualificarsi agli ottavi di finale. A metà gennaio la squadra di Conte inizierà a giocare anche in Coppa Italia.



Nel frattempo la società dovrà correre ai ripari sul mercato invernale per mettere a disposizione dell'allenatore i rinforzi chiesti per affrontare le tre competizioni. Nonostante la buona prova fornita ieri da Borja Valero, la priorità resta quella di prendere un nuovo centrocampista e l'investimento più importante sarà fatto proprio in quel reparto. Le due piste alternative in Italia portano al giovane talento svedese Kulusevski (in prestito al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta) o all'argentino De Paul dell'Udinese. Entrambi stanno giocando nel ruolo di trequartista, ma per l'Inter possono adattarsi benissimo anche come interni.



In attacco il primo nome sulla lista della spesa è quello di Oliver Giroud. Il centravanti della nazionale francese campione del mondo non sta trovando spazio con Lampard al Chelsea: in questa stagione ha raccolto solo 6 presenze, giocando 211 minuti e segnando una rete nella Supercoppa europea persa ai rigori contro il Liverpool. In scadenza di contratto a giugno, può liberarsi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Capocannoniere dell'Europa League vinta con Sarri, Giroud, il Chelsea e l'Inter sperano di non dover giocare questa competizione nel 2020.