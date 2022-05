La notizia, circolata ieri, relativa alla presenza di Gleison Bremer, difensore del Torino, a Como in cerca di una casa è stata smentita dall'entourage del brasiliano. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che riporta come il giocatore fosse effettivamente nella città lombarda ma per altre motivazioni. Su Bremer resta forte l'interessamento dell'Inter, che spera di concludere la trattativa entro poco tempo.