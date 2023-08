Quale sarà il numero di maglia di Juan Cuadrado all'Inter? La domanda fino a qualche giorno fa sembrava scontata anche perché il calciatore colombiano arrivato a parametro zero dalla Juventus nel corso delle partite di precampionato aveva indossato sempre la maglia numero 17, il suo numero anche in bianconero.



Eppure negli ultimi giorno sullo store online del club nerazzurro è apparsa la sua personalizzazione ma il numero a lui associato non è il 17, bensì il 7. L'Inter ufficialmente non ha mai annunciato la scelta finale, un po' come fatto per Marcus Thuram a cui, alla fine, fu assegnata la numero 9.