Luciano Spalletti non convoca Icardi e in casa Inter esplode nuovamente il caso legato al centravanti argentino. Dopo la scelta presa dal tecnico toscano, spiega la Gazzetta dello Sport, sono nuovamente ripresi i contatti tra Beppe Marotta e Paolo Nicoletti, avvocato che ha lavorato per ricomporre la frattura. Questo è quanto riporta la "Rosea".



“E adesso cosa succede? Marotta e Nicoletti in serata si sono sentiti più volte, provando a ricomporre i cocci di una giornata complicata. Non semplice immaginare il prossimo futuro. La gara con il Genoa di mercoledì, ad esempio: Spalletti e l’Inter non chiudono la porta a una convocazione, magari lontano da quel San Siro che stasera certamente non sarebbe stato tenero nei confronti di Icardi. Certo è che il feeling di Maurito con lo spogliatoio non si ritrova nel giro di un giorno. Si ritroverà mai? Forse no, anche se si tratta di convivere fino a fine campionato prima dell’addio”.