Il mese di agosto comincia con una giornata chiave per uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato. Alexis Sanchez e l’Inter sono pronti a dirsi addio con la risoluzione del contratto che verrà discussa faccia a faccia tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del cileno, Fernando Felicevich.



MARSIGLIA - Dal Cile sono sicuri. Come riporta il quotidiano cileno Al Aire Libre in Cooperativa, El Nino Maravilla vuole trovare un accordo per la buonuscita per poi chiudere il suo passaggio al Marsiglia. Negli ultimi giorni la corte di Tudor si è fatta serrata e l’ex Barcellona si è convinto: vuole giocare per le posizioni che contano in Ligue 1 e tornare protagonista in Champions League.



RISOLUZIONE - Un giorno chiave insomma per un addio che sembra scritto. Servirà trovare un accordo economico e, come già fatto da Vidal, anche Sanchez potrà liberarsi dal contratto che lo lega all’Inter e aprire un nuovo capitolo nella sua lunga carriera.