Inter, giro di terzini fra Monza, Ternana e Modena

Franco Carboni terzino sinistro attualmente in prestito dall'Inter al Monza dove però non sta trovando spazio a differenza del fratello Valentin è a un passo dal chiudere il suo passaggio alla Ternana. Lì il club nerazzurro aveva ceduto il cartellino di Niccolò Corrado mantenendo però una prelazione sulla recompra. Corrado, stesso ruolo di Carboni, verrà ricomprato dall'Inter e mandato in prestito al Modena.