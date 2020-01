Prima si chiude l'affare Politano, prima arriva Olivier Giroud. Sì, perché l'Inter ha messo le mani sull'attaccante con il Chelsea: raggiunto da tempo l'accordo con l'attaccante francese, è arrivato anche quello con i Blues. Affare da 6 milioni di euro totali, 5 fissi e 1 di bonus, per l'ex Arsenal e Montpellier pronto a sbarcare in nerazzurro per vestire i panni del vice Lukaku.



CONTE FELICE - Contratto di due anni e mezzo per Giroud, alla ricerca di una nuova esperienza dopo che Frank Lampard gli ha concesso poco spazio a Londra, superato nelle gerarchie da Abraham e Batshuayi, 6 milioni, quindi al Chelsea. Con l'Inter che accontenta così il giocatore, che per i nerazzurri ha detto no a Lione e Bordeaux, e il suo allenatore, quell'Antonio Conte che anche ieri, dopo la Coppa Italia, ha fatto capire di avere la coperta corta. Ufficializzato Politano, si chiuderà definitivamente per Giroud. Con Lukaku pronto ad accogliere il suo vice.