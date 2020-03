La speranza di Giroud è quella di riabbracciare Conte e vestire i colori dell'Inter. Questo è quanto scrive TuttoSport che spiega come i contatti tra le parti siano proseguiti dopo la trattativa non decollata a gennaio.



“Olivier Giroud continua a votare per... Antonio Conte. L’attaccante francese da ottobre fino al termine del mercato di gennaio ha sperato di approdare a Milano, sponda Inter. Il corteggiamento del suo ex tecnico - Conte lo aveva voluto al Chelsea nel gennaio 2018 quando Dzeko disse no al trasferimento a Londra - era iniziato presto, quando l’allenatore nerazzurro aveva capito di aver bisogno nella rosa di un attaccante in più, un profilo adatto a dare il cambio a Lukaku. Marotta e Ausilio avevano provato fino all’ultimo a portarlo a Milano, cercando anche di vincere la concorrenza della Lazio, ma l’affare Eriksen aveva prosciugato il budget a disposizione. I contatti fra le parti, però, non si sono interrotti e anche se ora Giroud è tornato a giocare con maggiore continuità nel Chelsea, la sua speranza rimane quella di abbracciare Conte la prossima estate”.