Ancora 90 minuti di panchina, ancora 90 minuti non considerato da Frank Lampard neanche in FA Cup dove le rotazioni in attacco non solo erano consentite, ma sono addirittura state cercate. Olivier Giroud è stato ancora una volta lasciato in panchina avvicinando ancora una volta di più il suo addio con l'Inter che oggi più che mai sembra pronta al grande affondo.



NO AI CLUB DI PREMIER - L'attaccante francese è in scadenza di contratto a fine anno e sta spingendo per dire addio al Chelsea con un'unica destinazione in testa, quella nerazzurra. Rumors in Francia confermano infatti i no dati da Giroud a West Ham e Crystal Palace che hanno provato l'affondo per lui, e anche al Bordeaux che aveva contattato il giocatore. Nulla da fare la risposta è stata la stessa: "voglio l'Inter".



DESCHAMPS LO SPINGE ALL'INTER - Anche l'allenatore della Nazionale francese, Didier Deschamps si è nuovamente esposto ai microfoni di Telefoot confermando che "​Non siamo contenti perché le sue condizioni sportive dovrebbero migliorare. L'addio al Chelsea farebbe bene alla nazionale ma anche a lui. Non è contento del poco minutaggio. Sta a lui vedere quale sarà la migliore destinazione".



LAMPARD NON CHIUDE - Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta in FA Cup l'allenatore del Chelsea, Franck Lampard ha parlato del futuro di Olivier Giroud confermando la possibilità che, alla fine, la punta francese lasci il club a gennaio.



PUO' PARTIRE SE... - La conferma sul sempre più probabile addio è arrivata anche dal manager del Chelsea, Frank Lampard: "Ho parlato con lui e il mio pensiero è sempre lo stesso. Se Olivier vuole davvero andare via ed è qualcosa che funziona per me, per il club e per la squadra, allora potrebbe accadere. Ma solo quando queste tre condizioni saranno soddisfatte".



L'INCASTRO CON ALONSO - L'Inter aspetta ed è pronta ad affondare il colpo, ma col Chelsea c'è in ballo anche la trattativa per Marcos Alonso e gli affari potrebbero, alla fine, essere strettamente collegati. Servirà prima completare una cessione fra Gabigol e Politano e proprio la punta brasiliana potrebbe, alla fine, rappresentare la chiave di volta dell'intero affare dato che ha proprio in Lampard un grande estimatore.