L'Inter si prepara a perfezionare il terzo colpo dopo Thuram e Frattesi. Nella serata di ieri è arrivato a Milano Yann Aurel Bisseck, pronto a svolgere nelle prossime ore le visite mediche per poi firmare un contratto quinquennale con i nerazzurri.







ULTIMI DETTAGLI - Nel pomeriggio odierno gli agenti del difensore classe 2000 sono arrivati nella sede dell'Inter in viale della Liberazione per ultimare gli ultimi dettagli dell'operazione con l'Aarhus, affare da 7 milioni di euro complessivi previsti dalla clausola rescissoria del centrale tedesco.