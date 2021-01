. L'obiettivo dei rappresentanti del Toro e della società nerazzurra è quello di limare le differenze emerse dopo l'incontro precedente. Ricordiamo che la prima proposta dell’Inter è stata di circa 5 milioni di euro, ingaggio che stando a quanto filtra non soddisferebbe del tutto gli agenti di Lautaro, che qualche mese fa avevano in mano un’offerta del Barcellona da 10 milioni di euro netti a stagione. La pandemia poi ha cambiato le cose, per tutti., l’entourage del calciatore, invece, sostiene che il valore del classe 1997 (stimato attorno agli 80 milioni, nonostante la clausola da 111) sia garanzia di uno stipendio più elevato., anche perché attualmente Lautaro guadagna 2,6 milioni di euro più bonus, fino a superare i 3 milioni di euro.