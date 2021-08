Prosegue, nella sede nerazzurra, la ricerca del. Con iricavati dalla cessione del belga, oltre a ripagare i debiti e dare respiro alle casse del club, la società di Viale della Liberazione ha già regalato due innesti di spessore a Inzaghi:dalla Roma, che però non rappresenta, nei piani della dirigenza, l’unico rinforzo nel reparto offensivo., accordo che però manca: la Dea ne chiede, la Beneamata ne offre 30, ma soprattuttoViste le difficoltà ad arrivare all’obiettivo numero uno, l’Inter sta tenendo in piedi altre piste alternative. Da settimane si parla di, in uscita dallaper 30/35 milioni, che però ora è corteggiato dal fascino della Premier., che ha un prezzo simile a quello Tucu e non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo del, rappresenta un’altra suggestione. Si è detto anche dell’idea, dal, un profilo meno attraente, ma certamente più simile a Lukaku e Zapata. Ultimo in ordine di tempo, nelle ultime ore si è fatto largo il nome di, figlio di Lilian, delattaccante giovane, forte, veloce e tecnico che la dirigenza dell’Inter considera un potenziale campione:La situazione potrebbe però sbloccarsi nelle prossime ore., il che potrebbe dare uno strattone importante alla trattativa., abbassando magari le richieste.(più il francese che l’argentino). È il più classico dei giochi d’incastri quello che porterà a Milano l’ultimo tassello della rosa dell’Inter, quello più importante, che sia Zapata, Thuram o Correa, al quale si chiederà di non rendere troppo dolorosa la mancanza di Lukaku e trascinare i nerazzurri nella lotta per il diciannovesimo scudetto. La soluzione potrebbe essere molto vicina.