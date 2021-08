Gli anni trascorsi accanto a Lotito hanno forgiato il carattere del nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Anni e anni con Lotito hanno forgiato il carattere del nuovo allenatore: pragmatismo e aziendalismo sono virtù della casa. Per questo, le vendite dell’estate sono state subito declassate a «cessioni necessarie per mettere in sicurezza i conti del club». Ma, in più, il tecnico ha sparso carezze per tutti i nuovi arrivati: «Sono arrivati giocatori forti. Calhanoglu lo conosciamo bene, Dumfries è molto interessante e avrà bisogno di tempo per ambientarsi, Dimarco ha due campionati alle spalle in più. Sarà difficile, andremo in giro con lo scudetto sul petto ma faremo del nostro meglio per difenderlo”.