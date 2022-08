Tanti Auguri al mio super compagno di attacco nell’Anno dei Record.Buon Compleanno a #RamonDiaz. https://t.co/yAZ74UcwSD — Aldo Serena (@Aldito11) August 29, 2022

Dal proprio profilo twitter, l'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, augura buon compleanno a Ramon Diaz, suo compagno di reparto in nerazzurro in quella che fu una stagione record per la "Benemata”.