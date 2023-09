Il mercato italiano si è ufficialmente chiuso e, salvo sorprese che potrebbero arrivare da Turchia e Arabia Saudita la rosa dell'Inter si può definire completa e definitiva. Per questo motivo si può già iniziare a tirare le somme per quello che riguarda i costi di gestione che, anche quest'anno, la dirigenza dovrà sobbarcarsi. A partire dal monte ingaggi che resta una delle voci a bilancio che più impattano sui conti del club e che sono anche uno dei fattori che più è tenuto sotto osservazione da parte della Uefa con il club nerazzurro che resterà ancora per due anni sotto regime di Settlement Agreement.



ALTRI TAGLI - Anche in questa estate di calciomercato che ha visto tantissimi cambiamenti in organico, l'Inter è riuscita in ogni caso a tagliare e ridurre le voci di spesa pur rimanendo, almeno a detta di Marotta e Inzaghi, competitiva per tutte le competizioni. Come riportato da Calcio&Finanza i costi per gli emulumenti della squadra sono passati dai 75 milioni di euro netti (129 al lordo) a 70,9 milioni netti (117,8 al lordo) con un risparmio annuo da 11,2 milioni. Tanti i cambiamenti, a partire dai rinnovi di contratto di Calhanoglu (il più pagato) e Bastoni, ma anche i tantissimi addii (Lukaku, Skriniar e Dzeko su tutti) e gli acquisti come Thuram e Pavard al loro posto che, grazie al Decreto Crescita, hanno spostato verso il basso il costo totale. Ecco l'ingaggio di tutti i giocatori, dal meno pagato al più pagato della rosa.