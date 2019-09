L'Inter ha fornito un'ottima prestazione nel derby, buono il lavoro della squadra e quello dei singoli, in particolar modo con Godin che si è guadagnato gli elogi della Gazzetta dello Sport, che spiega come tra i rossoneri nessuno abbia interpretato la gara con la medesima cattiveria agonistica.



“Se sai di essere inferiore, devi almeno metterci furore. Invece non c’era un milanista con gli occhi di Godin. Sul piano tattico: Giampaolo ha cominciato con le sue idee (4-3-1-2) e le ha smontate all’intervallo (4-3-3). E oggi non sappiamo dire come si schiererà alla prossima”.