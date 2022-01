Non Solo Sensi alla Sampdoria, tra nerazzurri e blucerchiati potrebbe nascere un asse di mercato che porterebbe Thorsby a Milano. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Thorsby piace parecchio e per un numero che vale più di tante parole. Il norvegese è l’unico che in questi luoghi riesce nell’impresa di correre più di Brozovic: 11,678 chilometri di media a gare contro i 11,653 del croato. Venticinque metri di differenza, un’inezia, ma sono la certezza che il centrocampista-ambientalista starebbe bene in nerazzurro. La sua battaglia per il pianeta (ammira Greta Thunberg e indossa il 2 come simbolo dei gradi sotto cui tenere il riscaldamento globale secondo gli accordi di Parigi) non lo ha distratto dall’altra battaglia, ben più prosaica. Quella sul contratto: scade nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare. Per questo la Samp lo lascerebbe partire volentieri: ora si ragiona sulla possibilità un riscatto a giugno”.