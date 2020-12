L'Inter guarda alla sfida di questa sera contro lo Shakhtar e, suo malgrado, a quella di Madrid fra Real e Gladbach con un occhio anche al futuro. Passare il turno e qualificarsi agli ottavi di Champions League sposterebbe infatti e di molto il budget a disposizione della società anche per il mercato di gennaio. ​La qualificazione porterebbe nelle casse nerazzurre circa 10.5 milioni (9.5 per l'approdo agli ottavi, più 1 milione di market pool aggiuntivo), oltre ai 2.7 milioni della vittoria necessaria per il passaggio del turno.