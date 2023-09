I recenti infortuni complicano le cose, ma l’Inter rimane convinta dei propri mezzi. È quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri debbano adesso mostrarsi nuovamente e prontamente continui nel rendimento e nei risultati, come all’avvio di stagione.



“Nonostante si sia aggiunto l’infortunio di Frattesi a complicare l’insieme e nonostante la coperta davanti sia diventata cortina dopo il k.o. di Arnautovic, la squadra non ha smarrito tutto il buono seminato in questa alba di stagione, almeno fino al successo poderoso col Milan. Su questo concetto Inzaghi ha battuto con insistenza, anche se l’autostima della truppa è sempre stata alta nel post-Sassuolo. L’Inter tutta è convinta di essere forte per davvero, semmai deve dimostrarlo con continuità e senza altri tentennamenti”.