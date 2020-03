Intervistato da ESPN, il difensore dell'Inter, Diego Godin, esprime la propria opinione in merito agli interventi dello Stato italiano in materia di Coronavirus e prevenzione.



“All’inizio il virus non ha avuto tanta importanza, si pensava che fosse un problema cinese e che non avrebbe raggiunto altri paesi. Hanno preso le misure a poco a poco, piuttosto lentamente: ci hanno avvertito, ma a livello governativo non sono state prese misure drastiche per prevenire ciò che sarebbe potuto accadere”.