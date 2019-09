Ieri mentre raccontavo la partita mi sono accorto di avere usato un crescendo di termini entusiastici a turno per Godin, de Vrij e Skriniar.



Grandi, concentrati, monumentali con la loro fisicità in netto e armonioso contrasto con i movimenti in sincro da medaglia d’oro olimpica.



Godin: esperto, roccioso e carismatico, trasmette sicurezza e autorevolezza.



Skriniar: sempre sul pezzo, fa paura quando ti si avvicina e gli avversari lo “sentono”.



De Vrij: un monumento, potente e elegante allo stesso tempo, con quella faccia da bravo ragazzo, da buono che però nasconde un guerriero tanto corretto quando battagliero.



Si perché l’attuale primato dell’Inter passa si da Conte, dalle sue idee e dal suo entusiasmo, ma non può prescindere da quei tre dietro che sono ad oggi uno spettacolo. Uno spettacolo a basso costo.



Prima di fare gli elogi a chi li ha presi (Ausilio preparati…) esaminiamo i numeri. Dando merito anche a Ranocchia e Bastoni che hanno partecipato a questo inizio trionfale, la squadra di Conte in campionato ha subito un solo gol a Cagliari.



Lecce, Udinese, Milan e Lazio ci hanno provato ma la porta nerazzurra è rimasta inviolata.

Ausilio dicevamo. Piero (lo chiamo con il nome di battesimo per affetto sportivo) ha costruito questa difesa quando Marotta ancora non c’era. Il ds nerazzurro è spesso finito nel mirino della critica per qualche acquisto oneroso sbagliato (vedi Gabigol, Joao Mario e Kondogbia) ma poche volte ha ottenuto gli elogi per quello che innegabilmente ha portato all’Inter sia in termini di acquisti (Icardi su tutti) che di cessioni (Kovacic a 40 milioni è stato un capolavoro).



E quindi ecco che Skriniar, sconosciuto ai più dopo un buon campionato alla Sampdoria arriva all’Inter per 12 milioni più il cartellino di Caprari.



Io stesso, come tanti altri, ero dubbioso sulla possibile titolarità del giocatore al primo anno di Inter ma fui smentito dopo poche partite sontuose del centralone nerazzurro.



Pensavo che un capolavoro di mercato così fosse impossibile da replicare ma la società mi ha smentito di nuovo.



De Vrij arriva a zero. ZERO EURO! Ora è insostituibile, chiude, imposta e costruisce, un difensore totale dalle doti fisiche uniche.



Ma in tutto questo mancava un giocatore d’esperienza internazionale. Perché Skriniar e De Vrij a livello di club in quello erano manchevoli.



Eh ma uno così costa, per uno così bisogna spendere soldi che l’Inter non ha!

Ancora una volta l’Inter estrae il coniglio dal cilindro: Godin a zero. ZERO EURO!

Insomma l’Inter ha una delle migliori difese d’Europa, 3 centrali a 12 milioni di euro più il cartellino di Caprari. Brava Inter, bravo Ausilio.



Ma dopo queste righe voi vi sarete fatti l’idea che con quei tre è impossibile per chiunque passare. Invece no, qui vi sbagliate, capita e capiterà sempre ma di quello non ci dobbiamo preoccupare. Perché? Facile: HANDANOVIC!



FORZA INTER SEMPRE!