Come ricordato da Opta, Diego Godin, difensore dell'Inter a segno nella finale di Europa League contro il Siviglia, è il sesto giocatore della storia a segnare in entrambe le finali delle coppe europee, Champions e, come detto, Europa League.



Prima di lui c'erano riusciti: Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro.