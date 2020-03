, dove l’alchimia diventa la cosa più importante. Fondere le caratteristiche di calciatori diversi è difficile, com’è difficile chiedere agli stessi di iniziare a giocare in un modo diverso rispetto alle abitudini. Sembra banale, non lo è. Basti chiedere a Vidic, totem del calcio internazionale, che con Mazzarri e la difesa a tre si è sentito improvvisamente smarrito.L’uruguaiano non è più il soldato che all’Atletico Madrid vinceva tutte le battaglie agli ordini di Simeone e Skriniar non è più quel solidissimo muro della scorsa stagione. Cosa è cambiato? Il modulo. Per entrambi.È sempre al posto giusto nel momento giusto. E pensare che proprio lui a inizio anno ha rischiato di lasciare l’Inter. È stato Conte a mettere immediatamente fine a quella che alla fine è rimasta un’ipotesi di mercato. In viale della Liberazione si era presentato il Barcellona, si, sempre i catalani, adesso interessati anche a Lautaro. In estate hanno bussato per de Vrij ma Conte è stato perentorio con Ausilio e Marotta: “Il mio progetto parte da lui, non se ne parla neanche”.Ci aveva visto lungo il tecnico salentino, dato che ad oggi la difesa dell’Inter non vanta elementi in grado di dare la stessa affidabilità di de Vrij. Un acquisto che era quasi passato in sordina e che Ausilio era stato incredibilmente bravo a chiudere a una cifra ridicola visto quello che poi è stato il rendimento del difensore: zero milioni alla Lazio (il calciatore era in scadenza) e circa 5 milioni di commissione all’entourage. Colpo da maestro., specie in questo periodo, che per l’Inter potrebbe essere di cambiamento: l’inserimento di Eriksen potrebbe obbligare Conte a un cambio modulo e la difesa a quattro è un’ipotesi.