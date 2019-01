L'Inter ha in mano Godin. Il difensore dell'Atletico Madrid è pronto a firmare un biennale da 6 milioni di euro con i nerazzurri, nonostante l'interesse del Barcellona. Già, perché come scrive elgoldigital, anche i blaugrana stanno pensando al centrale dei Colchoneros, puntando su Luis Suarez, connazionale e grande amico del Flaco. Ma l'Inter lo ha in mano.