L'Inter viaggia spedita al primo posto della classifica assieme alla Juventus e si gode una sosta natalizia serena e priva di polemiche. Una sosta che per Antonio Conte è di grande attesa e riflessione. Attesa per i rinforzi chiesti a gran voce sul mercato e riflessione per come queste operazioni potrebbero cambiare il volto della propria rosa. C'è un dato che al tempo stesso esalta e preoccupa l'allenatore salentino e riguarda la propria difesa, la migliore del campionato, che però non esalta le qualità di due dei 3 suoi titolari.



GODIN NERVOSO - Il primo è sicuramente Diego Godin, arrivato in estate a parametro zero dall'Atletico Madrid. Il centrala uruguaiano in questa prima parte di stagione non ha brillato e, al contrario, sono state tante le gare in cui ha difettato in precisione e posizionamento. In Spagna insistono che il giocatore sta spingendo con il suo entourage per tornare alla corte di Simeone, ma per Conte, nonostante l'utilizzo altalenante, rimane un perno importante della retrogruardia.



SKRINIAR IMPRECISO - Più che importante, insostituibile (ha giocato tutte le gare stagionali), anche Milan Skriniar è spesso incappato in stagione in difficoltà che lo hanno portato a diversi errori. Quello di Firenze sul gol di Vlahovic è soltanto uno, ma sono tante le situazioni in cui il centrale slovacco si è trovato sia a dover coprire porzioni di campo a cui non era abituato, sia a dover creare gioco trovandosi però poi a dover rincorrere gli avversari. La crescita c'è stata, i margini di miglioramento anche, ma lo Skriniar perfetto dell'anno scorso è al momento un lontano ricordo.



SOLO DE VRIJ - La difesa a tre, di fatto, esalta soltanto Stefan de Vrij, cresciuto incredibilmente sia come leader difensivo che come sostituto-regista quando gli avversari ingabbiano Marcelo Brozovic. Sono già 4 infatti gli assist stagionali a cui l'olandese ha aggiunto anche un gol e anche lui, dopo le prime due giornate saltate per un problema muscolare, è diventato un perno a cui Conte non riesce proprio a fare a meno.



NE VALE LA PENA - Esaltare de Vrij e limitare Skriniar e Godin, il gioco vale davvero la candela? La risposta è in realtà positiva perchè i numeri sono tutti dalla parte dell'allenatore salentino. L'Inter in primis ha la miglior difesa del campionato, è intesta alla classifica e, grazie alla difesa a 3, ha portato al gol 13 giocatori diversi. È questo il grande cambiamento imposto da Antonio Conte e che rende la difesa a 3 così utile in campionato. Con una copertura così ampia alle proprie spalle esterni difensivi e centrocampisti sono più liberi di sganciarsi, più pericolosi in zona gol e al limite dell'area. E se per permettere tutto ciò serve mettere "leggermente" in difficoltà due giocatori del livello di Skriniar e Godin beh, il gioco vale proprio la candela.