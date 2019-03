Due mesi per concludere bene una stagione che ha vissuto tanti momenti difficili, in campo e fuori. L'Inter si prepara a iniziare il rush finale della corsa Champions League, che già domenica, contro la Lazio, vedrà uno scontro diretto. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra si continua a pensare al mercato e ai rinforzi necessari per la rosa, oggi guidata da Spalletti ma che da giugno potrebbe passare di mano, con Antonio Conte come prima scelta per Beppe Marotta.



NUOVA DIFESA - A prescindere da chi sarà l'allenatore, comunque, ci saranno diversi cambiamenti. Molti riguarderanno il reparto avanzato (dove, tra Perisic e Icardi, la forte sensazione è che almeno uno dei due sarà ceduto), ma tanti anche la difesa. Arriverà Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid, ma servono anche un nuovo terzino e, probabilmente, un altro centrale. Miranda saluterà, il futuro di Ranocchia (ieri l'incontro tra Ausilio e il suo agente, Tullio Tinti) a oggi è ancora in dubbio e avere solo tre giocatori per due ruoli non basta per affrontare una stagione ricca di partite. RIECCO BASTONI - In casa Inter si valutano tanti profili e, tra questi, anche quello di Alessandro Bastoni, difensore classe '99 di proprietà dei nerazzurri, ma ceduto in prestito al Parma in questa stagione. Durante tutto l'anno gli scout del club di corso Vittorio Emanuele lo hanno seguito, commentando sempre con toni entusiastici le sue prestazioni con gli emiliani. Al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma accanto all'ipotesi di un nuovo prestito sta crescendo l'idea di tenere Bastoni in rosa per il prossimo anno, per dargli la possibilità di crescere ulteriormente accanto a centrali del livello di Godin, Skriniar e de Vrij.