Diego Godin potrebbe lasciare l'Inter dopo una sola stagione. L'uruguaiano non è titolare fisso e ha un ingaggio pesante, l'addio non è da escludere. Come riportato in Francia da RMC Sport, per il difensore è arrivata una nuova offerta da parte del Lione. Il problema è l'alto ingaggio, ma le parti sono alla ricerca di una soluzione.