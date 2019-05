Intervistato nel ritiro dell'Uruguay l'ormai ex-Atletico Madrid, Diego Godin, non ha voluto confermare o smentire il suo futuro all'Inter. Concentrato solo sulla Coppa America da disputare in Brasile il difensore centrale ha messo da parte il mercato, come riportato da Efe.com.



NON È IL MOMENTO - "Questo non è il momento di parlare dei club, non è il momento di comunicare nulla. Quando dovrò comunicare qualcosa e confermare un club, lo farò".

L'ATLETICO - "Ho vissuto molte emozioni, non solo in campo: lì lascio molti amici e le persone che amo e che mi amano tanto. Ovviamente è difficile dire addio e lasciare quella che era casa mia e che rimarrà tale dopo nove anni".