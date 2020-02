Al termine del match di Europa League tra Ludogorets e Inter, vinto dalla formazione di Antonio Conte per 2-0, il difensore nerazzurro Diego Godin ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario rispettabile, che qualche anno fa ha giocato in Champions e che sta dominando nel proprio campionato. Nel primo tempo non abbiamo trovato molti spazi, poi nella ripresa ci abbiamo messo più intensità. Al resto ci ha pensato Christian (Eriksen) che ha sbloccato la gara. Abbiamo meritato la vittoria, cercavamo un buon risultato e lo abbiamo ottenuto in vista del match di ritorno. Ora si torna in Italia”.