La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Mauro Icardi e spiega come contro la Fiorentina l'attaccante argentino non si sia limitato al gol.



“Il gol è una liberazione ma Mauro ha fatto vedere di avere tanta voglia di fare. Con una ciliegiona sulla torta, l’assist per il 2-1 di D’Ambrosio. Mauro e Radja, poi, si sono cercati e trovati di più, anche con lo sguardo, con i movimenti. Non più due corpi estranei insomma. Anche se Mauro non è riuscito a sfruttare gli assist del Ninja: uno pulito nel primo tempo a centro area, il secondo un mezzo lob nella ripresa sempre dentro l’area. Per migliorare ancora c’è tempo, come per il contratto: «Ogni anno si parla di questa cosa. Io sono tranquillo, continuo a fare il mio: la società e mia moglie devono parlare. Se c’è da migliorare il contratto o no, si farà quando è il momento»”.