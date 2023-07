Si riaccendono le voci su una possibile cessione dell'Inter. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane si segnala l'attivismo della banca d'affari Goldman Sachs e del consulente finanziario Rain Group: avrebbero ripreso a valutare potenziali investitori di Oltreoceano per la società nerazzurra.



Il presidente Steven Zhang, il cui patrimonio personale è finito nel radar di creditori come la China Construction Bank Corporation che chiede la restituzione di 300 milioni, sarà costretto a prendere una decisione nei prossimi mesi: nella primavera del 2024 scadrà il prestito, non ancora utilizzato totalmente, del fondo statunitense Oaktree - 275 milioni esclusi gli interessi - alla holding lussemburghese Great Horizon.



Zhang, si legge, punta a trovare una soluzione e a rifinanziare il prestito con Oaktree, caratterizzato da tassi elevati, grazie anche alle risorse inattese arrivate dal percorso in Champions League, culminato con la finale persa a Istanbul contro il Manchester City. Il budget 2022/23 dell'Inter prevedeva ricavi UEFA soltanto fino agli ottavi di finale, ma i numeri sono andati oltre le attese.



Zhang è quindi convinto che Great Horizon, la holding di famiglia, una volta onorati gli interessi con Oaktree, possa allungare il prestito ancora di qualche anno. Scenario in evoluzione, il nodo principale resta la valutazione dell'Inter da parte della proprietà, superiore agli 1,2 miliardi investiti da RedBird di Gerry Cardinale per acquistare il Milan dal fondo Elliott.