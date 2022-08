Più volte nel corso degli ultimi 2 anni questa voce si è rincorsa fra trattative non concretizzate come quella ufficiale di, rumors soltanto accennati, come quelli per i fondie l'ombra lunga del fondo, con il suo prestito da 275 milioni a tassi di interesse altissimi e con le azioni del club in pegno. Nulla da fare,Le scadenze sui prestiti e gli interessi annui da ripagare sono sempre più gravosi, così come l'indebitamento finanziario della società. E allora, questa volta sì, laSecondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il pressing di(come invece è successo a Elliott col Milan), sta costringendo Steven Zhang a rivedere le proprie posizioni. In sostanza o Suning ripaga il debito, oppure sarà il fondo USA a rivendere immediatamente il club dopo aver escusso il pegno delle azioni.È ormai evidente che lanel ripianare i debiti del club e allora per la prima volta sarà proprio della proprietà la prima mossa per la ricerca di acquirenti in modo da non uscire con un pugno di mosche e con sole perdite dall'operazione nerazzurra. Sempre secondo il Sole 24 Ore, infatti,Che sia la svolta per il futuro del club? Difficile dirlo e, in ogni caso, i tempi non potranno essere troppo lunghi. Il 2024 è una deadline che non si può spostare.