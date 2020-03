Lo scadente stato di forma di Lautaro e Lukaku potrebbe indurre Conte a fare scelte diverse in vista della sfida di Europa League contro il Getafe. Questa l'ipotesi di TuttoSport.



“Con Lukaku e Lautaro decisamente in ombra a casa della Juventus, la gara contro il Getafe potrebbe vedere protagonista dal primo minuto Sanchez, che nelle ultime uscite in Europa League ha sempre ben figurato”.