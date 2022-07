Il primo colpo di quest’estate interista in realtà è arrivato già a gennaio.Poche gare, un rientro lento dall’infortunio e l’appuntamento alla prossima stagione, la prima vera del tedesco. Proprio sapendo di poter contare su di lui, i nerazzurri hanno vissuto un po’ più a cuor leggero l’, il migliore della passata stagione, in direzione, com’è ovvio che sia, e di come il suo ingresso nel mondo Inter sia ancora un po’ affannoso. Nella gara con il Monaco, il tedesco è stato il primo a uscire dal campo all’intervallo per un problemino fisico.non ha voluto rischiare ma il tedesco ha fornito un'altra prestazione in cui è parso ancora legnoso e fuori contesto. Su di lui è ancora affisso il cartello “”.- Eppure Robin per tutta l’estate non ha fatto che ribadire la sua volontà di ritornare a calcare i campi. Un grande atleta come lui ha bisogno di essere costantemente impegnato, di essere sfidato e sfidarsi ogni giorno. Poche vacanze, il matrimonio e la partecipazione a un programma televisivo in Germania: grosso modo è stata questa l’estate di Gosens. Una lunga attesa per tornare ad arare la fascia di sinistra, ora che il contender per quel ruolo è andato in Premierspesi per il neo numero 8 impongono alla guida tecnica di rivitalizzarlo e riportarlo ai fasti di Bergamo.Utilizzare tagli e portare gli esterni dentro al campo per affiancarli alle punte.: potrebbe essere questa la strada da seguire per rendere ancora più immarcabile l’attacco interista, il migliore già nello scorso campionato.. Due motorini sulla fascia, si rendono pericolosi in attacco a modo loro. Il croato sfrutta la sua abilità con entrambi i piedi andando a puntare costantemente il terzino avversario e arrivando spesso sul fondo.che gli interisti si sono goduti per tutto l’anno, una produzione in grandi numeri di un esterno “”. Gosens invece è più un “”. Con i suoi ormai proverbiali tagli sul secondo palo, e, sfruttando invece le sue doti fisiche, il tedesco sa sempre farsi trovare in zona gol per contribuire alle marcature della propria squadra.: l’Inter potrebbe patire la mancanza di un creatore di gioco ed è forse anche per questo motivo che Inzaghi sta pensando al trequartista. Un uomo in mezzo alle linee potrebbe essere quello che imbecca i due stantuffi sulla fascia senza che debbano creare loro, palla al piede. I nerazzurri hanno fatto la bocca buona dopo, abili a rifinire e chiudere le azioni, ora devono lavorare per sfruttare al meglio una fisicità imponente che potrebbe essere un incubo per i terzini avversari.