L’Inter ottiene un pareggio storico a Barcellona che l’avvicina agli ottavi di finale di Champions League. Un ruolo importante in questa partita l’ha avuto anche Robin Gosens che, partendo dalla panchina, segna il gol del provvisorio 3-2 proprio allo scadere del tempo regolamentare. Una storia strana quella del tedesco, che sembrava pronto a fare le valigie e lasciare Milano nello scorso mercato estivo. L’Inter spera che questo gol possa dargli la spinta per “risorgere” e seguire l’esempio di Eriksen, partito brutto anatroccolo per poi diventare finalmente cigno.