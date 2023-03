Su Linkedin, Robin Gosens ha parlato dei social e dell'utilizzo che ne fanno i calciatori: "Noi calciatori siamo anche fonte di ispirazione e modelli per molti giovani, siamo influencer. Assumiamo automaticamente una grande responsabilità, poiché molti vogliono una vita simile alla nostra. Se rappresentiamo una vita sui social media in cui è normale volare su un jet privato e guidare le auto più costose, i giovani possono credere che sia la norma, ma questa falsa immagine della realtà può portare i giovani a tendere verso qualcosa che non corrisponde alla vita reale".



VITA QUOTIDIANA - "Mio padre mi ha chiesto cosa significasse realmente per me avere mezzo milione di follower su Instagram. Ho deciso molto tempo fa che non volevo solo mostrare una versione idealizzata della mia vita sui social media, pubblicando solo cose positive per far sapere ai miei follower che la mia vita è piena di pace, felicità e frittelle ogni giorno. Preferisco presentare un'immagine di me stesso il più autentica possibile".