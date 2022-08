La smentita ufficiale del ds del Bayer Leverkusen ("non abbiamo intenzione di comprarlo") ha placato le acque intorno a, arrivato all'Inter a gennaio con il compito di sostituire nel tempo il partente Perisic ma fino a questo momento mai padrone della fascia sinistra, tra problemi fisici e di adattamento.Se cessione deve essere, le affannatissime casse nerazzurre ne devono trarre tutti i benefici possibili. Pista quindi al momento congelata, anche se la panchina nell'ultima di campionato contro la Cremonese, avversario adatto al turnover, ha fatto rumore.Così come ha fatto rumore la presenza all'Hotel Gallia didirigente del club tedesco che poi ha assistito alla partita a San Siro. L'operazione sarebbe complicata anche dagli. Sarebbe una corsa contro il tempo, anche perché l'eventuale sostituto, individuato indello Stoccarda, andrebbe prelevato in prestito con diritto di riscatto e c'è anche la concorrenza dell'Atalanta.Inzaghi oggi, secondo Sky Germania, avrebbe avuto un colloquio conLe Aspirine sembrano aver rinunciato a questa idea, ma il fatto che l'Inter non abbia chiuso totalmente la porta alla cessione impone di tenere alta l'attenzione. Sia su Gosens, sia, soprattutto, su, per il quale Marotta deve resistere ancora per un giorno.