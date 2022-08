La partita contro l'Inter è stata ingiocabile per lo Spezia e la Gazzetta dello Sport prova a spiegarne i motivi.



“Ha ragione Gotti: ci sono partite ingiocabili. E Inter-Spezia è ormai una di queste. Ma sarebbe bene indagare sulle ragioni della presunta “ingiocabilità”. La superiorità schiacciante dell’Inter, sicuro. La Lu-La pienissima come ai tempi dello scudetto. Qualche interessante aggiornamento tattico di Inzaghi. San Siro che trema come per una Champions League. E l’atteggiamento di chi dovrebbe resistere in tutti i modi possibili al destino già scritto. Lo Spezia invece è rimasto lì ad aspettare, come il Verona contro il Napoli una settimana fa. Con l’aggravante di non aver mai tentato niente”.