: quella positiva è checon la possibilità diLa seconda, decisamente negativa, è che: una situazione che crea non pochi grattacapi, visto che si parla didi gestione patrimoniale specializzata in strategie di investimento alternative.L'ancora di salvezza daricevuti da Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenuti dallo stato, aiuterà Suning: i due gruppi del conglomerato statale cinese, con il primo principale finanziatore del secondo, investiranno i propri fondi nell'arco di 10 anni, un lasso di tempo ritenuto ideale per rilanciare il gruppo di Zhang. La tranche iniziale da 1.5 miliardi di yuan di finanziamento ricevuta ad agosto, secondo asia.nikkei.com, fornirà sollievo ai progetti del colosso di Nanchino, rinnovando Suning attraverso la ristrutturazione del debito e del capitale.L'investimento durerà sei anni nel tentativo di allentare la pressione sulle attività logistiche dell'azienda, in crisi a causa del debito che si è ingigantito dal 202: nonostante le perdite nel core business della vendita al dettaglio, la società ha continuato a investire nel settore immobiliare, nelle società di telecomunicazioni, nello streaming sportivo e nell'Inter, con 71,6 miliardi di yuan spesi. La frenesia di acquisizioni e le perdite del suo core business al dettaglio hanno trascinato Suning in una crisi di liquidità: le passività totali di Suning potrebbero raggiungere più di 200 miliardi di yuanGli affari di Suning hanno continuato a indebolirsi anche dopo la pandemia. Nella prima metà del 2023, il core business dell’azienda ha registrato un calo dei ricavi del 70% a 547 milioni di yuan: il suo rapporto debito/attivo ha raggiunto il 90,7%, con debiti a breve termine pari a 44,6 miliardi di yuan, motivo per cui diversi creditori, tra cui Oaktree Capital Management e Bain Capital, hanno intentato diverse azioni legali contro Suning.