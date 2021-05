Intervistato da Sport Mediaset, l'ex attaccante, Ciccio Graziani, ha parlato del futuro del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.



“Cosa può succedere? Può succedere di tutto, se la società non ritrova la stabilità finanziaria e la possibilità di programmare un certo futuro e si presenta il Tottenham con obiettivi importanti, allora Conte può anche pensare di andare, il suo l'ha fatto. Vuole capire se da qui in avanti ci sono i presupposti per continuare ad essere competitivi: lui ha fame e mi sembra giusto che lo verifichi".